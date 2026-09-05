Gıda Güvenliğinde Taviz Yok: Bakanlıktan Uygunsuz İşletmelere Milyonluk Tokat

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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini teminat altına almak amacıyla yürüttüğü saha operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

SAHADA REKOR DENETİM ORANI

Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirten Yumaklı, 1-31 Ağustos'ta yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

HİLELİ GIDA SATANLARA MİLYONLUK CEZA

Yumaklı, denetimler sonucunda uygulanan yaptırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon lira para cezası uygulanırken, 49 işletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken, vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

🛡️ Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz.



📊 1-31 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirdik.



⚠️ Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen… pic.twitter.com/j7a8i6NXhY — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) September 5, 2026

Kaynak: AA