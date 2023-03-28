Gezi tutuklusu Can Atalay, AYM'ye taşıdığı davayı kazandı: "Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ihlal edildi"

Gezi tutuklularından avukat Can Atalay, 2014'te İstanbul Valiliği'nin 'Marmara kent ve doğa mitingi'nin Kadıköy'de düzenlenmesine izin vermemesine karşı başlattığı hukuk mücadelesi sonuçlandı. Atalay, Anayasa Mahkesmesi’ne taşıdığı davayı kazandı.

Resmi Gazete’de yer alan Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre Atalay'ın da aralarında olduğu yedi kişilik düzenleme kurulu 208 Aralık 2014'te Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlemek istedikleri 'Marmara kent ve doğa mitingi' için İstanbul Valiliği'ne başvurdu. Valilik, Yenikapı ve Maltepe etkinlik alanlarını göstererek mitingin Kadıköy'de düzenlenmesine izin vermemesi üzerine Atalay, Valiliğin bu kararını mahkemeye taşıdı. Fakat İstanbul 5. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması talebini reddetti.

Danıştay 10. Dairesi de kararı onayınca Atalay davayı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

İleri Haber'in aktardığına göre, dosyayı inceleyen AYM heyeti Anayasa'nın 34. maddesindeki "Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir" hükmüne dikkat çekti.

Başvurucunun toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine İrfan Fidan ve Muhterem İnce'nin karşı oyları ve oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme kararın bir örneğinin, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.