Gezi Davası'nda yeni gelişme: Dosyalar Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin’in dilekçesine verilen cevapta, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 219 mavi ve 4 adet kırmızı dosyayı "kanun yararına bozma talebi" başlığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdiği aktarıldı.

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Gezi Davası'nda yeni gelişme: Dosyalar Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Gezi Davası dosyalarının Adalet Bakanlığı'na ulaştığı bilgisi paylaşıldı. CHP ve AKP arasında yapılan görüşmelerin ardından, "yumuşama" döneminin bir parçası olarak Gezi tutsaklarının serbest bırakılması çağrıları öne çıkmıştı.

Bugün, Gezi davasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 219 mavi ve 4 kırmızı dosyayı "kanun yararına bozma talebi" ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bakanlık muhabere bürosuna gönderdi.

T24'ten Murat Sabuncu'nun haberine göre, mahkeme yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Mahkememiz iş bu dosyasında hükümlü Mehmet Osman Kavala müdafi Avukat Hilal Zengin’in 6/5/2024 tarihli dilekçesiyle kanun yararına bozulması istemli talebinde bulunmuş olmakla dosya incelenmek üzere taralı haliyle ve fiziki olarak yazımız ekinde gönderilmiştir."

Kanun yararına bozma işlemi, hukuka aykırılıklar bulunan karar ve hükümlerin bozulması amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulması yoluyla gerçekleştiriliyor.

Gezi Davası sebebiyle Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden gibi isimler bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Gezi davası Can Atalay Osman Kavala
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