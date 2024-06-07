Ayhan Bora Kaplan olayı I Kritik isim dava dosyasına tekrar girdi: 199 sayfalık tutanakta ciddi iddialar...

Türkiye’nin gündemine ciddi yer tutan olayların başında Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün davası geliyor.

İtirafçı Serdar Sertçelik’in beyanlarıyla Ankara Emniyeti’nden 3 polis, görevinden uzaklaştırılmıştı.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Macaristan’da yakalanan gizli tanık Sertçelik’in iade edilmesi için süreç işletiliyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında Ayhan Bora Kaplan davasında bir gelişme daha yaşandı.

Tolga Şardan'ın bugünkü yazısında, Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'ın adı, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ayhan Bora Kaplan dosyasına bir kez daha karıştı.

Şardan, yazısında dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olan Yüksel Kocaman’ın Kaplan ile sadece “bir kez” görüştüğünü iddia ettiğini, fakat Kocaman’ın lüks villasına yapılan mobilyaların ücretinin Kaplan tarafından ödendiği yönünde ciddi iddiaların bulunduğunu belirtti.

Kaplan soruşturmasının gizli tanığı olan Serdar Sertçelik’in “M7” kod adıyla verdiği ifadeler doğrultusunda, polis tarafından hazırlanan 199 sayfalık "araştırma tutanağı"nda, Kocaman hakkında çarpıcı iddialar yer aldı.

Rapora göre, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, bazı kişileri ofisine çağırarak, Yüksel Kocaman’ın evinin mobilyalarının yapılacağını söylemiş ve bu konuda talimatlar vermiş.

T24’e yazan Şardan’ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"Yapılan incelemeler sonrasında tam 199 sayfalık “araştırma tutanağı” hazırlandı.

Polisin hazırladığı tutanak, 24 Nisan 2024 tarihini taşıyan resmi yazıyla Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Aynı zamanda savcılığa da gönderilen resmi üst yazıda OSM Şube Müdürü Kerem Gökay Öner’in imzası var.

KOCAMAN'IN MAKAMINDA KUMAŞ SEÇİLMİŞ

Başsavcı Kocaman’ın makamında mobilya kumaşı seçilmiş

Emniyet, savcılık talimatı üzerine, Sertçelik’in verdiği bilgileri yaklaşık 4.5 ay boyunca araştırdı ve 24 Nisan’da sonuca bağladı.

Raporda, Sertçelik’in “M7” koduyla verdiği bilgilerden yola çıkılarak önemli tespitler yapıldığı görülüyor.

Bunlardan birisi Kaplan’la sadece “bir kez” görüştüğünü öne süren dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’ın lüks villasına mobilya yapılması ve parasının Kaplan tarafından ödendiği iddiası.

Bu arada, Kocaman’la Kaplan’ın bağlantılı olduğu iddialarının gündeme geldiği günlerde, Kocaman’ın Çayyolu’nda lüks villası olduğunu duyurmuştum. Kendisi yaptığı açıklamada, Çayyolu’nda evi olmadığını açıklamıştı. Ancak bugün gelinen noktada Kocaman’ın Gölbaşı’nda ev değil lüks villa sahibi olduğu polis raporuyla ortaya çıktı.

‘YÜKSEL KOCAMAN’IN MAKAMINA GİTTİĞİ ALINAN İFADELERDEN DE ANLAŞILMAKTADIR’

Rapordan alıntı yapıyorum:

“(…) Alınan bilgi sahibi ifadelerden de anlaşılacağı üzere; örgüt lideri Bora Kaplan’ın, Cengiz Haliç’in ofisinde otururken Emre Cihan Akalın ve Şinasi olarak bildikleri Garip Ümit isimli şahsı ofise çağırdıkları, Bora Kaplan’ın Yüksel Kocaman’ın evinin mobilyalarının yapılacağını söylediğini ve bu iş için çizimini Emre Cihan Akalın’ın mobilyaları ise, Garip Ümit isimli şahsın yapacağının talimatını verdiğini,

Emre Cihan Akal’ın isimli şahıs ile birlikte Garip Ümit isimli şahısların Yüksel Kocaman’ın evi olduğu adres olan Gölbaşı’nda bulunan Hera Balo Salonları tarafına gittikleri, fiyat konusunda Garip Ümit isimli şahısla anlaşılmaması üzerine Mustafa Hallik isimli şahsa bahse konu mobilyaların yaptırıldığı ve bu mobilyaların montajı için Mustafa Hallik’in yanında çalışan Ahmet Ali Gebeş isimli şahsın gittiği, hatta kumaş göstermek için Emre Cihan Akalın ile Garip Ümit isimli şahısların Yüksel Kocaman’ın makamına gittiği alınan ifadelerden de anlaşılmaktadır. (…)"

Kaynak: Gerçek Gündem