Geyve ve Pamukova'da Altın Değerindeki Hasat Başladı: Dünyada Rakibi Yok

Hem sapı hem de yaprağı değerlendirilen bu özel meyve, Türkiye pazarının yanı sıra Amerika, Almanya, Hollanda ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Tarlada özenle toplanan ayvalar, bahçelerde kaliteye göre ayrıldıktan sonra soğuk hava depolarına yerleştiriliyor. Burada yapılan işlemlerin ardından hem iç pazara sunuluyor hem de yurt dışına gönderiliyor. Bu yılki hasat verimi ise üreticileri memnun etti. Tarladan 15-25 TL arasında fiyatla çıkan ayvanın, marketlerdeki satış fiyatı 80 ila 90 TL arasında değişiyor.

ÜRETİCİLERDEN YÜZLERİ GÜLDÜREN HASAT

Çiftçi Ufuk Koç, bu yılki hasattan oldukça memnun olduklarını belirterek, “Bu yılki mahsul ve fiyatlar üreticilerin ve esnafların yüzünü güldürüyor. Türkiye’nin birçok iline gönderim yapıyoruz, yurt dışına da ihracatımız sürüyor. Hasadın yaklaşık 10 gün içinde sona ermesini bekliyoruz,” dedi. Koç, Sakarya’da yetişen ayvanın coğrafi işaretli bir ürün olduğunu ve lezzet açısından diğer bölgelerdekinden fark yarattığını ifade ederek, “Özellikle bu yıl ayvanın su oranı çok yüksek, çünkü sulama imkânlarımız arttı” şeklinde konuştu.

“SARI ELMAS”IN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Ayvanın faydalarına değinen Koç, sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, “Çekirdeğinden meyvesine kadar değerlendirilen bir ürün. Kozmetik ürünlerinden gıda sektörüne kadar birçok alanda kullanılıyor,” dedi. Hasadın Ocak ayındaki budama ve ilaçlama evrelerinin ardından başladığını ve Kasım ayının ilk haftalarında sona erdiğini belirten Koç, “Nasıl kuyumcunun vitrininde pırlanta, altın varsa, bizim de dalımızda coğrafi işaretli sarı elmasımız var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA