Adana'nın Kalbini Çaldılar: Kim Aldıysa Getirsin

Adana'da bir parkta yer alan logodaki kalp çalındı. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı kalbi alanlara, "Kalbimizi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" diye seslendi.

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Adana'nın Kalbini Çaldılar: Kim Aldıysa Getirsin

Olay, dün gece saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Serinevler Parkı'nda meydana geldi. Belediyeye ait Yüreğir yazılı logonun ortasına 'E' harfi yerine yerleştirilen kalp, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Kalbin yerinde olmadığını görenler, cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Adana'nın Kalbini Çaldılar: Kim Aldıysa Getirsin - Resim : 1

Belediye Başkanı Ali Demirçalı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbimizi kim aldıysa getirsin arkadaşlar. Benim kalbim zaten sizin” dedi. Olayı kimin gerçekleştirdiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Adana'nın Kalbini Çaldılar: Kim Aldıysa Getirsin - Resim : 2

Öte yandan, önceki senelerde de Büyükşehir Belediyesi'nin Adana logosundaki kalp iki defa çalınmıştı.

Kaynak: DHA

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