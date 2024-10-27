Katliamın Adresi Bursa: 'Boşanma Aşaması'nda Yine Kadın Cinayeti!

Bursa'da diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin, boşanma aşamasında olduğu Atilla Çetin tarafından tabanca ile vuruldu. Çetin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Katliamın Adresi Bursa: 'Boşanma Aşaması'nda Yine Kadın Cinayeti!

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerinin arasına bir yenisi daha eklendi. Bursa'da, 52 yaşındaki diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin, evinin önünde, boşanma aşamasındaki diş teknikeri eşi 59 yaşındaki Atilla Çetin. tarafından tabanca ile başından vuruldu. 2 çocuk annesi Çetin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Katliamın Adresi Bursa: 'Boşanma Aşaması'nda Yine Kadın Cinayeti! - Resim : 1

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda Evine giden Yasemin Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasında olduğu diş teknikeri Atilla Çetin’in saldırısına uğradı. Atilla Çetin, eşini evinin bulunduğu binanın önüne geldiğinde, başından tabanca ile vurdu. 2 çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Katliamın Adresi Bursa: 'Boşanma Aşaması'nda Yine Kadın Cinayeti! - Resim : 2

Atilla Çetin, olay yerinde gözaltına alınırken, ağır yaralanan Yasemin Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tüm çabaya rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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