İstiklal Caddesi 29 Ekim İçin Bayraklarla Donatıldı

Taksim İstiklal Caddesi’nde Cumhuriyet’in 101. yılı için hazırlıklar başladı. 29 Ekim’e günler kala başlayan hazırlıklar çerçevesinde cadde boydan boya Atatürk ve Türk bayrakları ile süslendi. Beyoğlu Belediyesi’nin hazırlıkları yanı sıra işletmeler de bayrak asarak bayrama hazırlandı.

RESMİ TÖRENLER YARIN TAKSİM’DE BAŞLAYACAK

Cumhuriyet Bayramı resmi tören programı yarın Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. Akşam İstanbul Valisi Davut Gül'ün ev sahipliğinde bayramlaşma programı düzenlenecek. 29 Ekim salı sabahı İstanbul Valiliği'nde tebriklerin kabulü ve 10.30'da da Vatan Caddesi'nde tören geçişi gerçekleştirilecek.

3 BELEDİYEDEN CUMHURİYET’İN 101. YILINDA ORTAK ETKİNLİKLER

Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde “Cumhuriyet’in İzinde Daima İleriye” parolasıyla bir araya gelen Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli Belediyeleri, bayramını özel etkinliklerle kutlayacak.

Beyoğlu Pera Palas’ta “Cumhuriyet Balosu”, Şişli Atatürk Evi önünde Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü, Beşiktaş’ta ise Athena grubunun sahne alacağı Cumhuriyet Konseri düzenlenecek.

Kaynak: İHA