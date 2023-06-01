Gençlerin yüzde 63'ü Türkiye'den gitmek istiyor: En büyük gerekçe 'yaşam koşulları'

Alman Konrad Adenauer Vakfı, Türkiye'deki gençler arasında yaptırdığı 2023 Türkiye Gençlik Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

GENÇLERİN YÜZDE 36'SI YURT DIŞI DEDİ

Z kuşağı olarak adlandırılan 18-25 yaş arası gençlerin siyaset, ekonomik durum ve göç konularındaki görüşlerine odaklanan araştırma 16 ilde yapıldı. Aralık 2022 ile Ocak 2023 arasında yapılan araştırmaya 2 bin 140 genç katıldı.

Araştırma, 18-25 yaş arası gençlerin yüzde 63'ünün tercih imkanı verilse başka bir ülkede yaşamak istediğini ortaya koydu. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 37'si ise bu soruya "Türkiye'de yaşamak isterim" şeklinde yanıt verdi.

EN BÜYÜK NEDEN YAŞAM KOŞULLARI

Türkiye dışında yaşamak isteyen gençlerin yüzde 47,8'i "yaşam koşullarını yükseltmek" için başka bir ülkeye gitmeyi istediğini belirtti. Yüzde 20,7'lik bir kesim "o ülkede daha fazla özgürlük olduğu," yüzde 16,8'lik bir grup "Türkiye'de kendini güvende hissetmediği" ve yüzde 14,7'lik bir kesim de "Türkiye'de iş bulamadığı ve o ülkede daha kolay iş bulacağı" için Türkiye dışında yaşamak istediğini ifade etti.

GENÇLERİN İLK TERCİHİ ALMANYA

Yurt dışında yaşamak isteyenlere hangi ülkeyi tercih edeceği sorulduğunda ilk üç sırayı, Almanya, ABD ve İngiltere aldı.