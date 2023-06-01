Ankara Valiliği yurttaşları 'ani sel ve su baskınlarına' karşı uyardı

Ankara Valiliği, yarından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Ankara Valiliği yurttaşları 'ani sel ve su baskınlarına' karşı uyardı

Ankara Valiliği, ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; yurdun batı kesimlerinde 2 Haziran 2023 Cuma günü görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerini yok ediyor! Bir tutam sürünce çiçekler coşuyor Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerini yok ediyor! Bir tutam sürünce çiçekler coşuyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde valiliğe haşereyle mücadele çağrısı Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde valiliğe haşereyle mücadele çağrısı
Türkiye-AB ilişkileri ilerleyen dönemlerde nasıl bir seyir izleyecek? 'Batı Erdoğan’ın yönetim tarzıyla ilgilenmiyor' Türkiye-AB ilişkileri ilerleyen dönemlerde nasıl bir seyir izleyecek?
Son 1 gün kaldı! Bankaya gitmezseniz paranız bankaya kalacak Son 1 gün kaldı! Bankaya gitmezseniz paranız bankaya kalacak
ÇOK OKUNANLAR
Zenginliği en yakın zamanda tadacaklar: Beklemediği anda zengin olacak 3 burç belli oldu Beklemediği anda zengin olacak 3 burç belli oldu
Sevdiğine asla ihanet etmeyecek 3 burç belli oldu: İşte doğuştan güvenilir olan o burçlar Sevdiğine asla ihanet etmeyecek 3 burç belli oldu
Kaderiniz doğum yılınıza bağlı olabilir: Hayatınızdaki büyük gizemi ortaya çıkaran rakamlar! Kaderiniz doğum yılınıza bağlı olabilir: Hayatınızdaki büyük gizemi ortaya çıkaran rakamlar!
Gözler Temmuz ayına çevrildi: İşte asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam İşte asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam
Beklentiler değişti: Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken yorum! Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken yorum!