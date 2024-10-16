Genç Futbolcu Kaza Yaptığı Araçta Yanarak Can Verdi

Çaycuma'dan Zonguldak yönüne seyir halinde giden Musa Şen idaresindeki 14 EV 416 plakalı otomobil ise yine aynı yönde seyreden Ramazan Göçen idaresindeki 14 GD 651 plakalı iki otomobil sis nedeniyle zincirleme kaza yaptı.

İKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

Her iki araç yaşanan kaza sonucunda yanmaya başladı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil yanmaya başlayınca itfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışması başlatıldı. Kısa sürede yanan araçlar kontrol altına alınarak söndürüldü.

FECİ ÖLÜM

Meydana gelen kaza sonucu yaralanan Ramazan Göçen, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçta kalan Musa Şen ise araç içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

FUTBOLCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şen’in futbolcu olduğu ortaya çıktı. Şen, 2022-2023 yıllarında Çaycumagücüspor ile Kayıkçılar Gençlerbirliğispor takımlarında forma giydiği öğrenildi. Yaşanan olayın ardından her iki spor kulübünden taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda; “2022-2023 Sezonunda futbol takımımızın formasını terleten Musa Şen kardeşimizin, elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüz, Musa Şen kardeşimizin sevenlerine ve Kayıkçılar Gençlerbirliği Spor Kulübü’ne baş sağlığı, ailesine sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Geriş Köyü'nde düzenlenen ve kalabalık topluluğun katıldığı cenaze törenine; Şen'in yakınları, dostları, futbolcular ile çok sayıda kişi katıldı. Hayatını kaybeden genç futbolcu Şen için ilk olarak evinin önünde Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi. Musa Şen'in cenazesi daha sonra Geriş Köyü Merkez Camii'ne getirildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Musa Şen, gözyaşları arasında defnedildi.

Kaynak: İHA