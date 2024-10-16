Etilerdeki Lisede Öğretmen Silahla Dehşet Saçtı! Ölümden Kıl Payı Kurtuldular

Olay, saat 14.30 sıralarında Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir baskı gördüğünü öne süren Bilişim Öğretmeni Serdar Alagöz (34), okula ruhsatsız tabanca ve bıçak ile geldi. Öğretmen okul müdürünü odasında bulamayınca kadın müdür yardımcısına silah çekti. Çıkan tartışmada öğretmen silahını ateşledi ancak tutukluk yaptı. Bunun üzerine koşarak dışarıya çıkan öğretmen, doldur boşalt yaptı.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

O sırada silah ateş aldı ancak ölen ya da yaralanan olmadı. Dışarıya doğru koşan öğretmen, burada silahın kabzasıyla güvenlik kulübesinin camını patlattı. Kantindeki görevlilerin müdahale ettiği öğretmen, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, okulda bir süre çalışma yaptı. Öğrenciler ise velileri tarafından okuldan çıkartıldı.

HEDEFİNDE OKUL MÜDÜRÜ VARMIŞ

Öte yandan öğretmen Serdar Alagöz’ün asıl hedefinin okul müdürümü saldırmak olduğu ancak okul müdürünün kızının ameliyatı için okula gelmediği iddia edildi. Gözaltına alınan öğretmenle ilgili işlemler sürüyor.

YAŞANAN SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Şahsın çantasından 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve 3 adet bıçağın çıktığı öğrenildi

Emniyet'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

''Yapılan kontrolde; S.A.(34) isimli şahıs tarafından okulda silahla ateş edildiği anlaşılmış, şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahsın üzerinden ve çantasından 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir.

Şahsın aynı okulda kadrolu öğretmen olduğu ve bir süredir mobbinge maruz kaldığını iddia ederek olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır."

16.10.2024 tarihi saat 14:30 sıralarında #Beşiktaş İlçesinde bulunan bir lisede meydana gelen silahla ateş etme olayı ile ilgili basın açıklaması; pic.twitter.com/UYwhfFinCg — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) October 16, 2024

Kaynak: DHA