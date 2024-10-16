İki Devlet Okulu Kafa Kafaya Verdi, Gece Karanlığında Çocuklar İçin Namaz Etkinliği Düzenledi

RIFAT KIRCI

Bilimsel eğitim verilmesi devlet okullarında, çocuklar dini etkinliklere götürülmeye devam ediyor. ÇEDES kapsamında çocuklara cami temizliği gibi işler yüklenirken bu kez de çocukların uyku saatine namaz etkinliği kondu. Bitlis’te MEB’e bağlı devlet okulları olan Dideman Ortaokulu ve Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu ortak kararla sabah namazı etkinliği düzenlemeye karar verdi. İsrail’in Filistin’e saldırıları gerekçe gösterilerek yapılacak olan etkinlikte sabah saat 05.00’te Kızılmescit Camii’nde buluşulması çağrısı yapıldı.

ÇAY, ÇORBA İKRAMI

Etkinlikte Kuran-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat, sohbet ve dua yapılacağı belirtildi. Ayrıca katılımcılara çay ve çorba da ikram edilecek. Söz konusu etkinliğe bütün Bitlis halkı da davet edildi.

Sabahın erken saatlerinde henüz gün doğmadan yapılmak istenen etkinlik ise “Bu çocuklar ne zaman uyuyacak, ne zaman eğitim alacak?” sorusunu akıllara getirdi.

Dideman Ortaokulu’nun daha önce de ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklar arasında ezan ve ilahi okuma yarışmaları düzenlediği dikkat çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem