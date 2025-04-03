Gemide Yaralanan Personel Tahliye Edildi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında demirli olan ‘Anna' isimli ticari gemide çalışan Sergey G.F. spiral makinesi ile çalıştığı sırada kopan parçanın yüzen gelmesi nedeniyle yaralandı. Yaralı mürettebatın sahil güvenlik ekipleri tarafından gemiden tahliye edildi.

Gemide Yaralanan Personel Tahliye Edildi

Olay, sabaha karşı Bozcaada ilçesinde demirli bulunan Guyana bayraklı ‘Anna' isimli ticari gemide yaşandı.

Gemide 2'nci çarkçı olarak görev yapan Rusya uyruklu Sergey G.F.'nin, spiral makinesi ile çalıştığı esnada makineden kopan parça yüzünü denk geldi. Yaralı mürettebatın tıbbi tahliyesi için sahil güvenlik ekiplerinden yardım talep edildi.

‘TCSG-908' sahil güvenlik botuna alınan Sergey G.F., Geyikli iskelesine taşındı. Ambulansa alınan Sergey G.F., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Çanakkale
Şanlıurfa'da Silahlı Kavga Şanlıurfa'da Silahlı Kavga
300 Kişi Hastaneye Koştu, Bir Mahalle Diken Üzerinde… Saniyeler İçinde Hepsi Aynı Şeyi Yaşadı 300 Kişi Hastaneye Koştu, Bir Mahalle Diken Üzerinde… Saniyeler İçinde Hepsi Aynı Şeyi Yaşadı
Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar
Buruşan Salatalıklara Doğal Çözüm! Anında Tap Taze Oluyor Buruşan Salatalıklara Doğal Çözüm! Anında Tap Taze Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... 100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı
İslam Memiş 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek? 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek?
İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Rakam Verdi! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler İle Memurların Yeni Zamlı Maaşı Ortaya Çıktı SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler İle Memurların Yeni Zamlı Maaşı Ortaya Çıktı
Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun