Gemide Yaralanan Personel Tahliye Edildi

Olay, sabaha karşı Bozcaada ilçesinde demirli bulunan Guyana bayraklı ‘Anna' isimli ticari gemide yaşandı.

Gemide 2'nci çarkçı olarak görev yapan Rusya uyruklu Sergey G.F.'nin, spiral makinesi ile çalıştığı esnada makineden kopan parça yüzünü denk geldi. Yaralı mürettebatın tıbbi tahliyesi için sahil güvenlik ekiplerinden yardım talep edildi.

‘TCSG-908' sahil güvenlik botuna alınan Sergey G.F., Geyikli iskelesine taşındı. Ambulansa alınan Sergey G.F., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA