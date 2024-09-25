Gelecek ve DEVA'da Birleşme 'Sancısı'! Üst Düzey Kurmaylar Konuştu

AKP’den ayrılarak iki ayrı parti olarak yoluna devam eden Gelecek Partisi ve DEVA Partisi birleşme için görüşmelere başlamıştı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan bir araya gelerek formüller üzerinde çalışmıştı.

‘SÜREÇ SANCILI OLACAK’

Partilerin kaynaklarının aktardığına göre, iki partinin birleşme süreci ‘sanılandan uzun ve sancılı’ olacak. DEVA Partisi kanadı sürece umutlu bakarken, Gelecek Partisi kanadı durumu ‘tuzak’ olarak görüyor ve birleşmeye uzak bakıyor.

Dün gerçekleştirilen Gelecek Partisi toplantısında, öne çıkan görüşlerin başında hangi partide birleşilecek ise diğer partinin genel başkanının o partide genel başkan olması oldu. Buna göre Davutoğlu Babacan’ı partisine davet etti. Davutoğlu’na ise onursal başkanlık önerildi ancak Davutoğlu “Siyasetten emekli olmayacağım” cevabını verdi.

‘FARKLI FORMÜLLER KONUŞULDU’

Gelecek Partisi ise genel başkanlığı bırakacak ismin, cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkmasını önerdi. Öneri şu ana kadar yanıt bulmadı.

İSTİFA İDDİASI

Öte yandan Gelecek Partisi Milletvekili Doğan Demir’in birleşmenin olması halinde partiden istifa edeceğini farklı biçimlerde dile getirdiği belirtiliyor. Serap Yazıcı Özbudun’un da istifayı gündemine alabileceği belirtiliyor. Bu nedenle birleşmenin zora girdiği konuşuluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem