Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: Tonlarca Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Arama yapılan 2 kamyonetten toplamda 2 ton 94 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, iki şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: Tonlarca Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de 2 kamyonet ile kente yüklü miktarda kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kamyonetleri tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Araçlarda bulunan Y.K. (37) ve A.K. (37) gözaltına alınırken, kamyonetlerde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 ton 94 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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