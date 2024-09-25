Alaplı'da Kan Bağışı Etkinliği

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Alaplı Kaymakamlığı'nın ve Alaplı Adliyesinin düzenlediği kan bağışı organizasyonu Kaymakamlık önünde gerçekleşti. Organizasyonun düzenleyen Zonguldak Alaplı ilçe Kaymakamı Selçuk Köksal önderliğinde etkinliğe 15 Temmuz Gaziler Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da programda yer aldı. Turunç Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal ve adliyede bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Kan veren vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Turunç Kızılay çalışanları ve kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkürlerini sundu.

Kaynak: İHA