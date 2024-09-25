Satılık Otomobil İlanıyla Dolandırıcılık: 9 Gözaltı

Aksaray'da internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

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Satılık Otomobil İlanıyla Dolandırıcılık: 9 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir internet sitesi üzerinden satılık otomobil ilanı verip 8 farklı kişiden "kapora" alınarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonla 9 kişiyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Kaynak: AA

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