Gece Yarısı Ameliyatlara Dikkat! Estetik Çetesi Deşifre Oldu, Çok Sayıda Mağdur Var

Yenidoğan çetesi skandalı sonrası sağlık sektöründe yeni skandallar patlak vermeye devam ediyor. Bir sosyal medya fenomeninin ameliyat olduğu klinikte hastanın sahte doktor tarafından muayene edildiği ortaya çıkmış, sektörde çeteleşme iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

İddialara göre, çete güzelleşmek isteyen kadınları hedef alarak, sayısız kadını mağdur bıraktı. Bıçak altına yatan mağdurların hem sağlıklarından hem de paralarından oldu.

GECE YARISI ESTETİK OPERASYONLARI

Cansu Canan Özgen’in TV100’de sunduğu ‘Hayata Dair’ programında "Bu operasyonları kimsenin görmemesi, duymaması için gece yarısı yapıyorlarmış. Bu operasyonlar normal şartlar altında gece yarısı yapılır mı?" sorusu üzerine, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özden Avcı konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

'BİR AN ÖNCE PARA KAZANAYIM...'

Sektörün ticaret algısı üzerinden yürüdüğünü belirten Op. Dr. Avdı, "Bir sektör bütünlüğü olduğu için ve tamamen ticaret algısı üstünden yürüdüğü için, orası hastane ve en verimli hale getirmek arzusunda. Mesainin dışında da elemanları istihdam ederek oradan da bir şekilde kar gütme arzusu oluyor. Cerrahi prosedürler içindeki estetik prosedürler uzun ameliyatlar. Uzun olduğu için gün içinde yapılamayabiliyor. Gerekli prosedürler sağlanmışsa gece de yapılabilir. Ancak ticaret olgusunun yüksek bir zeminde olması bu tip sorunları doğurabiliyor" ifadelerini kullandı.

Hukukçu Handan Bakbak ise, "Etiği bırakıyorlar, artık paraya, performansa, kara odaklanıyorlar. O da biraz örseleyici bir durum. Bir an önce para kazanıyım diyor. O zaman hizmet kalitesi düşüyor." dedi.

Kaynak: TV100