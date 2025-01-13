BUDO Seferleri İptal Edildi

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından, BUDO seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

BUDO Seferleri İptal Edildi

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

Kaynak: İHA

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