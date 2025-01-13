Dizi Dünyasında Yeni Skandal! Kurduğu Sistem Ayağına Dolandı! Evli Yapımcı-Ünlü Oyuncu Arasında 'Yasak Aşk' Bombası

Tüm Türkiye bu günlerde dizi-film sektöründeki tekelleşmeyi konuşuyor. İlk olarak TV100'den Fuat Uğur'un kaleme aldığı ve odağında ID İletişim ve Ayşe Barım'ın olduğu yazısı sonrası pek çok oyuncunun ismi skandalların göbeğine düştü.

ID İletişim oyuncuları, Ayşe Barım'a art arda destek açıklamaları yaparken; başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere farklı farklı isimler ise sektördeki tekelleşmenin iç yüzünü anlatan paylaşımlarda bulundu. Tüm bu gelişmeler devam ederken önce Rekabet Kurulu, aralarında ID İletişim'in de olduğu 21 şirket hakkında soruşturma başlattı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma başlattı.

DİZİ SEKTÖRÜNDE YENİ SKANDAL

Skandalı ilk yazan isim olan TV100 yazarı Fuat Uğur, bugün kaleme aldığı "'Dilan Polat bile kurtuldu, yakında her şey unutulur' diyormuş…" başlıklı yazısında sektöre dair yeni bir iddia ortaya attı. İddiaların ana noktasında yine çok tanınan bir dizi oyuncusu bulunuyor. İddiaya göre, bu dizi oyuncusu, evli yapımcısıyla birlikte oluyor ve hemen ardından bir dizinin başrolüne getiriliyor. Fuat Uğur, bu yapımcısından ise "Çarpık sistemi kuran o yapımcı aynı sistemin kurbanı oldu" diye bahsediyor.

'KARINA VE AİLENE SÖYLERİM' TEHDİDİ

Yapımcı, bu oyuncuya ve babasına iki daire alıp 'hediye ediyor.' Fakat dizi oyuncusu olan kadın, bu yapımcıyı da farklı oyuncular ve sosyeteden isimlerle aldatıyor. Bunun üzerine yapımcı, oyuncuyu terk ediyor. Terk edilen oyuncu, yapımcıya defalarca mesaj atıyor, öyle ki iddialara göre sarhoş olarak şarkılar söylüyor. İş öyle bir noktaya geliyor ki oyuncu, yapımcıyı "Yaşadıklarımızı karına ve ailene söylerim" diye tehdit ediyor. Yapımcı da bu oyuncuyu Amerika'ya göndermek zorunda kalıyor.

Fuat Uğur, yazısını noktalarken şunu soruyor: "Şimdi böyle bir piyasada nasıl yetenek, oyunculuk, sanat, performans, çalışkanlık öne geçer?"

Kaynak: TV100