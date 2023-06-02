Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinden harem selamlık pikniğe tepki

Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi’nde "Yeniler Topluluğu" ve "Seferber Topluluğu" adlı iki öğrenci topluluğu, 7 Haziran’da "Bahar Pikniği" etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Duyuruda, "erkek ve kızların oturma düzeni hususunda ayrı şekilde yer almasına özen gösterileceği" belirtildi.

Duruma tepki gösteren Gebze Teknik Üniversitesi Eşitlik İsteyen Öğrenci Kamuoyu, toplulukların laik eğitim anlayışına ters olduğuna dikkat çekti, gerekenin yapılmasını istedi.

"LAİK EĞİTİM ANLAYIŞI PRENSİBİNE AYKIRI"

Gebze Teknik Üniversitesi Eşitlik İsteyen Öğrenci Kamuoyu tarafından yapılan açıklamada, "Biz, Gebze Teknik Üniversitesi öğrenci kamuoyunu temsilen karşı çıktığımız bu çağ dışı, ayrıştırıcı etkinlik; ve bu etkinliği gerçekleştirmek isteyen, akademi içerisinde TÜGVA sponsorluğu ile bulunmakta olan ve öğrencilerin ‘laik eğitim anlayışı’ prensipleri ile eğitim alma hakkını ellerinden alan bu sözde kulüpleri istememekteyiz. Biz, bu etkinliklere sadece eğitim değerlerimizden dolayı değil; aynı zamanda demokratik haklarımızın yenecek olması nedeni ile karşıyız" denildi.

Açıklamada, "Okulumuz Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi, III. Bölüm, Kapatma ve Fesih, Madde 16 fıkra e, f, g, ı ve n gerektiği gibi yerine getirmeden bu etkinliği izinsiz ve okulun SKS birimine bildirmeden gerçekleştirmeye çalışıyor olup; gerçekleştirmelerine izin verildiği takdirde geri kalan bütün okul kulüplerinin hakları yenmiş, demokratik haklarımız siyasi ayrımcılık ve açıklanmayan ayrıcalıkları olan topluluklarca gasp edilmiş olacaktır. Topluluklara, henüz hala üniversite tarafından gerekli aksiyonlar alınmamıştır. Gebze Teknik Üniversitesi’ne çağrılarımız görmezden gelinip, bahsi geçen kulübün afişleri üniversitenin kendi sosyal medya sayfasında paylaşılmış ve haklarımızın yenmesi umursanmamıştır. Bu, GTÜ yönetimine ve gerekli birimlere çağrımızdır: Yönetmeliklere açıkça uymayan, çağ dışı, gerici, ayrıştırıcı, dışarıdan destekli ve genel akademi ağına yayıldıklarını iddia eden, gerekli şartları yerine getirmemiş olan Yeniler Topluluğu, Yedi Hilal Topluluğu ve Seferberler Topluluğu okulumuz akademik kulüpleri bünyesinde barınması, laik eğitim anlayışına ters olup, derhal gereken yapılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

"GERİCİLİĞE KARŞI MÜCADELE SÜRECEK"

Eğitim Sen Gebze Şubesi, GTÜ İş Yeri Temsilciliği de bir açıklama yayımlayarak harem selamlık etkinlik girişimlerine tepki gösterdi. Üniversitelerin aydınlanmacı ve laik eğitim düzeninde akademik çalışma yapan, öğrencileri arasında dil, din, cinsiyet, irk ve mezhep ayrımı gözetmeyen eğitim-öğretim kurumları olduğu hatırlatılan açıklamada, "Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi bildirir, üniversitelerin bilimsel bilgi üreten, laik ve demokratik kurumlar olması konusunda, karanlığa ve gericiliğe karşı gereken mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizi bildiririz" denildi.