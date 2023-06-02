İstismarı savunan Cağaloğlu müdürü, AKP propagandasına başladı; öğrenciler 'karanlığa' sırtlarını döndü

Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşında ‘evlendirilip’ istismara maruz bırakılmasına ilişkin skandal paylaşımlar yapan lise müdürü Cafer Koçyiğit'i protesto etti.

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Cağaloğlu Anadolu Lisesi 165. Dönem mezunlarının mezuniyet töreni dikkat çeken anlara sahne oldu.

ÖĞRENCİLER SIRTLARINI DÖNDÜ

Daha önce İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarında failden yana tutum alan lisenin müdürü Cafer Koçyiğit, bu kez de tören sırasında AKP propagandası yapmaya kalkıştı. Öğrenciler, Koçyiğiy'i sırtlarını dönerek protesto etti.

Cafer Koçyiğit, mezuniyet töreninde veliler tarafından da protesto edildi.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi altı yaşındayken “evlendirmesi” ülke gündeminde infial yaratırken İstanbul’daki Cağaloğlu Anadolu Lisesi (CAL) Müdürü Cafer Koçyiğit tepki çeken bir paylaşım yapmıştı.

Koçyiğit paylaşımında, “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. (Hucurat: 6) Bu ayet İman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz!” ifadelerini kullanmıştı.

Müdüre çok sayıda tepki gelirken; Milli Eğitim Bakanlığı da sosyal medya paylaşımları nedeniyle müdür hakkında soruşturma başlatmıştı. 

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