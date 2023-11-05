Gazze ile iletişim tekrar kesildi

Filistinli telekomünikasyon şirketi, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi’ndeki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin yeniden kesildiğini söyledi.

PalTel’in açıklamasında, “İletişim, daha önce bağlantı sağlanan ana güzergahlarda İsrail tarafından yeniden kesildi” denildi.

Gazze ile iletişim İsrail ile Hamas'ın çatışmalar devam ederken 27 Ekim ve 1 Kasım'da da kesilmişti. Bölgede bulunan uluslararası yardım kurumları ve medya şirketleri, ekiplerine saatlerce ulaşamamıştı.