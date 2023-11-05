Gazze ile iletişim tekrar kesildi

Filistinli telekomünikasyon şirketi PalTel, İsrail'in saldırılarının şiddetlendiği Gazze’de iletişim ve internet erişiminin tekrar kesildiğini açıkladı.

Gazze ile iletişim tekrar kesildi

Filistinli telekomünikasyon şirketi, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi’ndeki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin yeniden kesildiğini söyledi.

PalTel’in açıklamasında, “İletişim, daha önce bağlantı sağlanan ana güzergahlarda İsrail tarafından yeniden kesildi” denildi.

Gazze ile iletişim İsrail ile Hamas'ın çatışmalar devam ederken 27 Ekim ve 1 Kasım'da da kesilmişti. Bölgede bulunan uluslararası yardım kurumları ve medya şirketleri, ekiplerine saatlerce ulaşamamıştı.

Etiketler
İsrail-Filistin gerginlik Gazze
Limon topuğa neden sürülmeli? Limonun daha önce duyulmamış etkisi Limon topuğa neden sürülmeli? Limonun daha önce duyulmamış etkisi
TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi final yapıyor! Tepki çok TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi final yapıyor! Tepki çok
Depremde yıkılan İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı Depremde yıkılan İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı
Lübnan resmi ajansı: İsrail sivillerin bulunduğu aracı vurdu Lübnan resmi ajansı: İsrail sivillerin bulunduğu aracı vurdu
ÇOK OKUNANLAR
Eski eşi Melis İşiten'in programına konuk olan Uraz Kaygılaroğlu, verdiği cevaplarla gündem oldu Eski eşinin programına konuk olan Uraz Kaygılaroğlu, verdiği cevaplarla gündem oldu
Bu kentlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Sürekli artıyor: İşte İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu 3 ilçe İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu 3 ilçe
Dilan Polat Silivri Cezaevi’ne getirildi Dilan Polat Silivri Cezaevi’ne getirildi
Kandilli Rasathanesi'nden 'İstanbul depremi' açıklaması Kandilli Rasathanesi'nden 'İstanbul depremi' açıklaması