Depremde yıkılan İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı

Hatay'da deprem sırasında yıkılan İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı. Binanın yıkılmasıyla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 4'e çıktı.

Depremde yıkılan İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yıkılması nedeniyle 5 kişinin öldüğü Antakya ilçesindeki İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi D.H.K. gözaltına alındı.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu kararla soruşturmadaki tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Apartmanın 6 Şubat'taki depremlerde yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan yapı denetim firması sahibi R.A, firmanın kontrol elemanı A.Ş.Y. ile uygulama ve proje denetçisi N.T. tutuklanmıştı.

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