Lübnan resmi ajansı: İsrail sivillerin bulunduğu aracı vurdu

İsrail ordusunun Lübnan'da 3 çocuğun da içinde olduğu bir sivil aracı hedef aldığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, Lübnan’ın güneyinde Aynata beldesi çevresindeki yol üzerinde seyreden bir aracın İsrail tarafından hedef alındığını belirtti.

Haberde, araç içerisinde 3 çocuk ile 1 erkek ve 1 kadının olduğu ifade edildi.

Lübnan medyasında çıkan haberlerde ise aracın tamamen yandığı, çocuklar dahil olmak üzere tüm sivillerin öldüğü iddia edildi.