Gazinoda Dehşet: Özbekistanlı Kadın Kanlar İçinde Bulundu, Kurtarılamadı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde bir eğlence mekanında çalışan Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva (35), dün gece tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alıeva, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Yavuzköy Mahallesi'nde bulunan bir gazinoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazinoda çalıştığı öğrenilen Muattar Alıeva, iş yerinde kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan Alıeva, ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, Muattar Alıeva'nın şüpheli ölümüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı eğlence mekanının sahibi Reşit Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayın bir cinayet mi yoksa başka bir durum mu olduğu, yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

Kaynak: DHA