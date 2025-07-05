Elazığ’ı Dolu ve Sağanak Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Başyurt bölgesinde dolu yağışı etkili olurken merkeze bağlı Şeyhhacıköyünde ise sağanak yağış etkili oldu.

Dolu ve sağanak nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Vatandaşlar şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmadıklarını, bölgede yaz sıcaklıklarının hala etkisini göstermediğini belirtti.

Kaynak: İHA