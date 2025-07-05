Elazığ’ı Dolu ve Sağanak Vurdu
Elazığ’da etkisini gösteren sağanak ve dolu, hayatı felç etti. Dolu sonrasında vatandaşlar, yaz sıcaklıklarının hala etkisini göstermediğini belirtti.
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Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Başyurt bölgesinde dolu yağışı etkili olurken merkeze bağlı Şeyhhacıköyünde ise sağanak yağış etkili oldu.
Dolu ve sağanak nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Vatandaşlar şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmadıklarını, bölgede yaz sıcaklıklarının hala etkisini göstermediğini belirtti.
Kaynak: İHA