Gaziantep'teki Sel Mağdurlarına Maddi Destek Paketi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep’te yaşanan sel felaketinin ardından afetten etkilenenlerin acil ihtiyaçları için 50 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.
Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında yağışların başladığı andan itibaren saha çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Selin ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerinin hane ziyaretleri, inceleme ve hasar tespit çalışmalarını ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürüttüğünü ifade etti.
ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN KULLANILACAK
Aktarılan kaynağın, ilk etapta afetzedelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı bildirildi. Göktaş açıklamasında, devletin tüm kurumlarıyla birlikte sahada olduğunu vurgulayarak, selden etkilenen vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
