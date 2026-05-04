Türkiye'deki Suriyelilerin Sayısı Belli Oldu

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığının güncel verilerine göre; Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 280 bin 542; 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısının ise 667 bin 565 olarak kaydedildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'den Suriye'ye gönüllü geri dönüş sayılarıyla ilgili çıkan haberler sonrası bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olarak açıklanırken, 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak duyuruldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Suriye’ye yönelik gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin resmi verilerin ve açıklamaların birbiriyle uyuşmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi tarafından kamuoyuyla paylaşılan veriler, 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen toplam gönüllü geri dönüş sayılarını kapsamaktadır. Bu kapsamda, 2016 yılından bugüne kadar ülkemizden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568'dir. Göç İdaresi Başkanlığı’nın güncel verilerine göre, ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup, 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre; 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana bölge genelinde toplam 1 milyon 630 bin 874 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü tahmin edilmektedir. Geri dönüşlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Türkiye 639 bin 995 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Paylaşılan bu veriler; sınır geçişleri, nüfus hareketleri raporları ve farklı veri kaynaklarının birlikte analiz edilmesiyle elde edilmektedir. Farklı tarihlere ait verilerin, aynı dönemin verisiymiş gibi kıyaslanarak haberleştirilmesi gerçeklikten uzak ve yanıltıcı bir yaklaşımdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

