Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Gaziantep-Kahramanmaraş eski yolu Yığınlı mevkisinde şerit ihlali yapan Bedrettin Zidan idaresindeki 46 DH 765 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AIB 771 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kum yüklü tır ile Mehmet Avşar idaresindeki 61 AA 613 plakalı minibüsün de çarpıştığı feci kazada otomobil sürücüsü ve minibüste bulunan İsmail Özdemir ile Mehmet Apalak hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü Avşar, İzzet Özdemir, Ökkeş Avşar, Cuma Bozkurt ve Nazım Bozkurt yaralandı. İlk müdahalenin ardından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

CHP'li Torun'dan Ömer Çelik'e yanıt: CHP’yi tartışmak, tek adam partisinin sözcüsüne düşmez CHP'li Torun'dan Ömer Çelik'e yanıt: CHP’yi tartışmak, tek adam partisinin sözcüsüne düşmez
Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta
Haliç Köprüsü’ne trans bayrağı asıldı Haliç Köprüsü’ne trans bayrağı asıldı
Menemenin lezzetini 10 kat katlayacak yöntem! İçine 2 kaşık eklemeniz yetiyor Menemenin lezzetini 10 kat katlayacak yöntem! İçine 2 kaşık eklemeniz yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Aykut Kocaman'a kötü haber: Ali Koç'un tercihi belli oldu Aykut Kocaman'a kötü haber: Ali Koç'un tercihi belli
İstanbul'dan taşınan Zeynep Bastık'ın yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı İstanbul'dan taşınan Zeynep Bastık'ın yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı
Yapay zekaya göre asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zekaya göre asgari ücret ne kadar olacak?
Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu
Yeni dönem başlıyor: Tüm ev sahipleri ile kiracıları ilgilendiriyor... Yeni dönem başlıyor: Tüm ev sahipleri ile kiracıları ilgilendiriyor...