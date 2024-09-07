Gaziantep'te Zehir Tacirlerine Baskın: 6 Tutuklama
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli tutuklanırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde operasyon düzenledi.
Operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Adreslerdeki aramlarda 90 gram esrar, 62 gram skunk, 2 kilo 15 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: İHA