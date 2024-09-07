Oyun Oynarken Balkon Korkuluklarına Sıkıştı, Kurtarıldı
Batman'da oyun oynadığı sırada balkon korkuluklarına sıkışan çocuk kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Batman’da oyun oynarken balkon korkuluklarına sıkışan çocuk kurtarıldı.
Kardelen Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarındaki evlerinin balkonunda oynayan 10 yaşındaki kız çocuğu, balkon korkuluklarına tırmandı. Çocuk, bahçedeki arkadaşlarına bakmak istediği sırada dengesini kaybeden çocuk korkuluklara sıkıştı.
Ağlama ve bağırma sesleri üzerine balkona gelen aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çocuk, itfaiye erlerinin demir korkuluğu kesmesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.
Kaynak: İHA