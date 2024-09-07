Haluk Levent'in Hayatı 'Komedi Filmi' Oluyor: 'Yollarda Vururum Seni' İçin Hazırlıklar Başladı

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in yaşamından bir kesiti komedi türünde anlatacak "Yollarda Vururum Seni" adlı filmin hazırlıklarına başlanıldı.

Yapımcılığını KEM YAPIM'ın üstleneceği projede, Levent'in gençliğini canlandıracak oyuncu arayışına başlandı. Yapım ekibi, filmin çekimlerine başlamadan önce rol için doğru oyuncuyu bulmak adına titiz bir değerlendirme süreci yürütüyor.

KEM YAPIM'ın yapımcılığında hayata geçecek olan film, Haluk Levent'in renkli yaşamını ve gençlik yıllarını mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyacak.

Kaynak: AA