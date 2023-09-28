Gaziantep'te TÜGVA'ya 135 okul tahsis edildi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticilerinden olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'ya (TÜGVA), Gaziantep’te düzenlediği yaz kursları için 135 okul tahsis edildi.

Söz konusu kurslar, vakıf ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan, “Kültürel, Sportif Faaliyetler ile Bilim ve Sanat Faaliyetlerinin Yapılmasına İlişkin İşbirliği” protokolüne dayandırılırken, gerçekleştirilen kurslar için Halk Eğitim Merkezleri’nden 458 usta öğretici görevlendirildi.

TÜGVA'ya tahsis edilen okulara ait elektrik, su ve yemek gibi giderlerin de bakanlık tarafından karşılandığı öğrenildi.

"GERİCİ VAKIFLARI OKULLARIMIZDA İSTEMİYORUZ"

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Gaziantep İl Örgütü de konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Kentimize sahip çıkacağız. Paranın gücünü de yobazın oyununu da bozacağız. Okullarımız ve mahallelerimiz gerici vakıfların cirit atamayacağı kadar güzeldir" ifadelerine yer verildi.

TKP'DEN AÇIKLAMA

TKP Gaziantep İl Örgütü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan "Gerici vakıfları okullarımızda istemiyoruz" başlıklı açıklama şöyle:

"Antep'te 135 okul yaz eğitimleri için TÜGVA'ya tahsis edildi.

Tüm devlet kurumların da olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda da tarikatlar ve cemaatler cirit atmaya devam ediyor. Gerici vakıf ve dernekler okulların açılmasını bile beklemeye gerek duymadan 'yaz eğitimlerini' bakanlığa bağlı135 okulda yapma cesaretini gösterdi. Halk eğitim de görevli yüzlerce öğretmen bu eğitimlerde görevlendirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin döneminde MEB ile vakıf arasında arasında yapılan sözleşmenin aslı astarı budur. Görevleri tarikatları,cemaatleri, gerici vakifları çeşitli isimlendirmelerle okullara, kamusal hayata içkin hale getirmektir.

Buna izin vermeyeceğiz.

MEB bakanı Yusuf Tekin'i iyi tanıyoruz. Urfa Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ensar Vakfında 45 çocuğun tecavüzü davasında sorumlu olarak yargılanan Asım Sultanoğlun'a sahip çıkmasından tanıyoruz. Antep'te çocuklar okula gidemeyip çalışmak zorunda kaldığı halde tüm kaynakları gerici vakiflara aktarmasından tanıyoruz.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. TKP Antep İl Örgütü olarak kentimize sahip çıkacağız. Paranın gücünü de yobazın oyununu da bozacağız. Okullarımız ve mahallelerimiz gerici vakıfların cirit atamayacağı kadar güzeldir."