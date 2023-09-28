İBB'nin itirazı işe yaradı, tarihi Yıldız Parkı yapılaşma tehdidinden kurtuldu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan tarihi Yıldız Parkı’nı yapılaşmaya açan statü değişikliğiyle ilgili İBB açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan koruma statüsü değişikliğini iptal etti.

İBB'nin itirazı işe yaradı, tarihi Yıldız Parkı yapılaşma tehdidinden kurtuldu

Doğal ve Tarihi Sit Alanı koruması altına alınan Yıldız Parkı'nın koruma statüsü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2021 yılında değiştirilerek “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ilan edildi. Yıldız Parkı'nın çevresindeki parseller ise "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi. İBB, tescil kararı sonrası itirazda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı itirazı reddedince İBB, kararın iptali için mahkemeye başvurdu.

HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADI

Dosyayı inceleyen İstanbul 9. İdare Mahkemesi, İBB’nin itirazıyla açılan davada kararını açıkladı. İlgili mevzuat ve bilirkişi raporlarını inceleyen mahkeme, İBB’nin itirazını haklı bularak Yıldız Parkı'nın koruma statüsünde yapılan değişikliği iptal etti. Yıldız Parkı’nın ekolojik, fizyografik ve biyolojik yapısı itibarıyla bütün olarak korunması ve orman için alanların devamlılığının esas olması gerektiğine vurgu yapan mahkeme kararında, “Davaya konu alanın nitelikli doğal koruma alanı olarak korunması gerektiği anlaşıldığından, dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

YAPILAŞMAYA AÇAN DEĞİŞİKLİK İPTAL EDİLDİ

Mahkeme kararının sonuç kısmında, “…Yıldız Parkı Etabı Doğal Sit Alanının ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmesine dair İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’nun 26 Ağustos 2021 tarihli kararının, bu raporun onaylanmasına dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamının 2 Eylül 2021 tarih ve 1648125 sayılı Olur’u işleminin ilgili mevzuat açısından uygun olmadığı kanaatine varılmıştır” denildi.

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