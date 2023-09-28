İstanbul Beyoğlu Cihangir'de silahlı saldırı: Yaralılar var!

İstanbul Beyoğlu Cihangir Defterdar Yokuşu'nda kafede oturan Ayhan Yılmaz'a 5-6 el ateş edilerek silahlı saldırı yapıldı.

Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kafede oturan Sabriye B. ve Fahri T.'ye de isabet etti.

POLİS KAÇAN SAHŞIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Saldırıya uğrayan Ayhan Yılmaz belinden, kafede müşteri olarak bulunan Sabriye B. ve Fahri T. bacaklarından yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan Ali Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem