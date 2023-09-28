Karadeniz'de 'böcek' krizi: Üreticinin zararı 1 ila 3 milyar lira arasında

CHP Rize Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Karadeniz sahil şeridi boyunca kahverengi kokarca böceğinin istilası nedeniyle fındık üreticisinin kilo başına 6 lira zararı olduğunu belirterek Türkiye’nin bu yıl sadece kahverengi kokarca nedeniyle zararı fındıkta 1 ila 3 milyar lira arasında” dedi.

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Karadeniz'de 'böcek' krizi: Üreticinin zararı 1 ila 3 milyar lira arasında

CHP Rize Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındığa zarar veren kahverengi kokarca böceğinin Karadeniz sahil şeridi boyunca yayıldığını ve fındık üretimini etkilediğini açıkladı.

ZARAR BÜYÜK

Adıgüzel, üreticinin bu böceğin verdiği zarar nedeniyle kilo başına 6 liralık kaybı olduğunu belirterek, “Türkiye’nin bu yıl sadece kahverengi kokarca nedeniyle zararı fındıkta 1 ila 3 milyar lira arasında” dedi.

Adıgüzel, bu böceğin kışı geçirmek için şimdi de kapalı alanları istila ettiğini kaydederek, böceğin istila ettiği bir fabrikadaki durumu anlattı. Fabrika içerisinde böceğin yayıldığı yerleri gösteren Adıgüzel, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na önlem alması için çağrıda bulundu.

"TOPYEKUN MÜCADELE ETMEK LAZIM"

Adıgüzel, “Bütün üreticiler bununla ilgili devletten yardım bekliyor ama şu ana kadar yeterli bir çalışma yapılabilmiş değil. Sadece araştırma safhasında. Özellikle biyolojik mücadeleyle ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz. Ama bu sorunu bir an önce çözmek lazım ve topyekun mücadele etmek lazım” diye konuştu.

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