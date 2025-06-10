Gaziantep'te Hırsızlık Zanlısı 8 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin hırsızlık olaylarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarında 38 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanırken ele geçirilen çok sayıda çalıntı malzeme sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep'te Hırsızlık Zanlısı 8 Kişi Tutuklandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mayıs ayında yaşanan hırsızlık olaylarına yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlar ile 28 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 38 şüpheli kişi yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 38 şüpheli şahıstan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise 1 milyon TL değerinde inşaat demiri, 100 bin TL değerinde ziynet eşyası, 1 bin 30 metre elektrik kablosu, 194 litre zeytinyağı, 3 adet küçükbaş hayvan, 6 adet motosiklet, 1 adet traktör ve römorku, 14 adet elektronik malzeme, 4 adet cep telefonu, 5 adet akü, 8 adet bağ/bahçe malzemesi, 2 adet güneş enerjisi invertörü ve elektrik panosu ile çok sayıda çeşitli muhtelif eşya ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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