Gaziantep’te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu! 18 Kişi Yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 14 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Gaziantep’te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu! 18 Kişi Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma sonucunda Nurdağı ve Karkamış ilçelerinde icra edilen önleyici kolluk devriyeleri esnasında şüphe üzerine durdurulan 2 ayrı araç içerisinde 14 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer yandan organizatör olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.Ş., M.İ., V.H. ve M.H. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörlüğü yapan M.Ş., M.İ., V.H. ve M.H. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara ise el konuldu.

Kaynak: İHA

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