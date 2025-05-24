Filistinli Doktor İsrail'in Saldırılarında 10 Çocuğundan 9'unu Kaybetti
İsrail'in Gazze'de devam ettiği katliamda çocuklar yaşamını yitirmeye devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail saldırıları sonucu bir doktor 10 çocuğundan 9'unu kaybetti.
İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'nde görevli Filistinli çocuk doktoru Alaa Al-Najjar'ın evini vurdu. Hastaneden yapılan açıklamada, saldırıda Filistinli doktorun 10 çocuğundan 9'unun hayatını kaybettiği, eşi Hamdi Al-Najjar ve 11 yaşındaki bir çocuğunun ise ağır yaralandığı belirtildi.
EN BÜYÜĞÜ 12 YAŞINDA
Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Barash sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Hamdi Al-Najjar'ın eşini hastaneye bıraktıktan sonra eve döndüğünü, dakikalar sonra evin vurulduğunu belirtti. El-Barash, çocuklardan en büyüğünün 12 yaşında olduğunu belirtti.
Kaynak: İHA