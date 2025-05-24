Filistinli Doktor İsrail'in Saldırılarında 10 Çocuğundan 9'unu Kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'nde görevli Filistinli çocuk doktoru Alaa Al-Najjar'ın evini vurdu. Hastaneden yapılan açıklamada, saldırıda Filistinli doktorun 10 çocuğundan 9'unun hayatını kaybettiği, eşi Hamdi Al-Najjar ve 11 yaşındaki bir çocuğunun ise ağır yaralandığı belirtildi.

EN BÜYÜĞÜ 12 YAŞINDA

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Barash sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Hamdi Al-Najjar'ın eşini hastaneye bıraktıktan sonra eve döndüğünü, dakikalar sonra evin vurulduğunu belirtti. El-Barash, çocuklardan en büyüğünün 12 yaşında olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA