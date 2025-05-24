Filistinli Doktor İsrail'in Saldırılarında 10 Çocuğundan 9'unu Kaybetti

İsrail'in Gazze'de devam ettiği katliamda çocuklar yaşamını yitirmeye devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail saldırıları sonucu bir doktor 10 çocuğundan 9'unu kaybetti.

Filistinli Doktor İsrail'in Saldırılarında 10 Çocuğundan 9'unu Kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'nde görevli Filistinli çocuk doktoru Alaa Al-Najjar'ın evini vurdu. Hastaneden yapılan açıklamada, saldırıda Filistinli doktorun 10 çocuğundan 9'unun hayatını kaybettiği, eşi Hamdi Al-Najjar ve 11 yaşındaki bir çocuğunun ise ağır yaralandığı belirtildi.

EN BÜYÜĞÜ 12 YAŞINDA

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Barash sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Hamdi Al-Najjar'ın eşini hastaneye bıraktıktan sonra eve döndüğünü, dakikalar sonra evin vurulduğunu belirtti. El-Barash, çocuklardan en büyüğünün 12 yaşında olduğunu belirtti.

İsrail'den Gazze Şeridi'ne Bombardıman! 5 Ölüİsrail'den Gazze Şeridi'ne Bombardıman! 5 ÖlüDünya

Batı Şeria'da Baskın! 2 Filistinli Çocuk GözaltındaBatı Şeria'da Baskın! 2 Filistinli Çocuk GözaltındaDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail
FBI'dan iPhone ve Android Kullanıcılarına Kritik Uyarı! Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı FBI'dan iPhone ve Android Kullanıcılarına Kritik Uyarı! Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı
Hayvansever Taksici Sokak Köpeğini Kurtardı Hayvansever Taksici Sokak Köpeğini Kurtardı
Dev Markadan Beklenmedik Hamle! Mağazalarındaki Soyunma Kabinlerini Kaldırdı, Kıyafet Alan Artık Evde Deneyecek Dev Markadan Beklenmedik Hamle! Mağazalarındaki Soyunma Kabinlerini Kaldırdı
Fransa'da Kaos Yaratan Kriz! Trenler Uçaklar Durdu, WhatsApp Çöktü, Restoranlar Kapandı Fransa'da Kaos Yaratan Kriz! Trenler Uçaklar Durdu, WhatsApp Çöktü, Restoranlar Kapandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi
Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor
Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor
Kurban Bayramı Öncesi Beklenen İndirim Geldi: Fiyatı Yüzde 50 Birden Düştü Kurban Bayramı Öncesi Beklenen İndirim Geldi: Fiyatı Yüzde 50 Birden Düştü
Ünlü Güneş Kremi Markasının İçinden Çıktı: Yaz Yeni Başlıyordu, Hepsi Tek Tek Toplatılıyor Ünlü Güneş Kremi Markasının İçinden Çıktı: Yaz Yeni Başlıyordu, Hepsi Tek Tek Toplatılıyor