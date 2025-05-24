Fransa'da Kaos Yaratan Kriz! Trenler Uçaklar Durdu, WhatsApp Çöktü, Restoranlar Kapandı

Yaklaşık 1 ay önce elektrik krizi yaşanan Fransa’da bir elektrik kesintisi daha meydana geldi. Alpes-Maritimes vilayetindeki farklı kentlerde elektrik kesintileri yaşandı.

Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) servislerinin durumu düzeltmek için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara günlük seyahatlerinde dikkatli olmaları için çağrı yaptı.

KUNDAKLAMA MI?

Fransız elektrik iletim şebekesi, bu sabah yüksek gerilim hattına ait bir direğin devrilmesinin bu elektrik kesintisine neden olduğunu duyurdu. RTE, Cannes çevresinde bir elektrik trafosunda çıkan yangının, elektrik şebekesinin güçsüzleşmesine neden olduğunu kaydetti. Aynı zamanda polislerin kundaklama ihtimali üzerinde de durduğu belirtildi.

160 BİN EV KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Alpes-Maritimes Valiliği’nin X hesabından yapılan açıklamada, elektrik kesintisinden Cannes ve çevresindeki kentlerin etkilendiğini ve 160 bin haneye elektrik verilemediği ifade edildi.

78. Cannes Film Festivali'nde elektrik kesintisi nedeniyle "Sirat" filminin gösterimi yarıda kesildi.

İnternet kesintilerinin yaşandığı, WhatsApp gibi popüler uygulamaların çevrimdışı olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika'da geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşanmıştı. Madrid'de metro hatlarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle yolcular tahliye edilmiş, Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, tam normalleşmenin bir haftayı bulabileceğini bildirmişti.

MOBİL ŞEBEKELERİ ÇÖKMÜŞTÜ

Gelişmeler üzerine İspanya İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti. Ardından İspanya’da geçen hafta tüm mobil şebekeleri yapılan güncelleme sonrası çökmüştü.

Kaynak: AA