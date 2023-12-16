Gaziantep’te 132 şahıs yakalandı

Gaziantep’te emniyet ve jandarma, umuma açık yerlerin kontrolü ile yol kontrol ve arama faaliyeti yaptı. İcra edilen faaliyet sonucunda çeşitli suçlardan aranan 132 şahıs yakalanırken, çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi.

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Gaziantep’te 132 şahıs yakalandı

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince umuma açık yerlerin kontrolü ile yol kontrol ve arama faaliyeti icra edildi.

Kent genelinde 15 Aralık 2023 günü 20.00-24.00 saatleri arasında yapılan ortak uygulama faaliyeti sonucunda 22 bin 257 şahıs sorgulanarak 137 aranan şahıs yakalandı. Uygulama ile 7 bin 268 araç sorgulanırken 411 bin 485 TL para cezası uygulanarak 35 araç trafikten men edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda ise 51 gram metamfetamin, 204 gram esrar, 284 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 2 gram jamaika, 82 karton sigara, 3 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 19 adet kesici delici alet ve 373 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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