Gaziantep'te Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Gaziantep'te Gökçedere-Nurdağı ilçeleri merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin saati 14.35 olarak belirtilirken, derinliği ise 10 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD ise 3.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü olarak Osmaniye'ye gösterdi.

Depremin saati 14.36 olarak belirtilirken, derinliği ise 8.45 kilometre olarak duyuruldu.

Kaynak: Gerçek Gündem