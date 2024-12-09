Gaziantep'te Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi, Gaziantep'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise 3.6'lık depremin merkez üssünü Osmaniye olarak geçti.
Kandilli Rasathanesi, Gaziantep'te Gökçedere-Nurdağı ilçeleri merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin saati 14.35 olarak belirtilirken, derinliği ise 10 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 9, 2024
GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) https://t.co/gKO0YbVhT2
09.12.2024, 14:35:39 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 10.1 km#Kandilli
AFAD ise 3.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü olarak Osmaniye'ye gösterdi.
Depremin saati 14.36 olarak belirtilirken, derinliği ise 8.45 kilometre olarak duyuruldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 9, 2024
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Bahçe (Osmaniye)
Tarih:2024-12-09
Saat:14:35:39 TSİ
Enlem:37.18583 N
Boylam:36.68361 E
Derinlik:8.45 km
Detay:https://t.co/EXwtfsJZvo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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