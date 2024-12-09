Gaziantep'te Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Gaziantep'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise 3.6'lık depremin merkez üssünü Osmaniye olarak geçti.

Son Güncelleme:
Gaziantep'te Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Gaziantep'te Gökçedere-Nurdağı ilçeleri merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin saati 14.35 olarak belirtilirken, derinliği ise 10 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD ise 3.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü olarak Osmaniye'ye gösterdi.

Depremin saati 14.36 olarak belirtilirken, derinliği ise 8.45 kilometre olarak duyuruldu.

AFAD Duyurdu! Akdeniz'de DepremAFAD Duyurdu! Akdeniz'de DepremGüncel
California Depreminin Ardından Alaska: ABD'de 6,3 Büyüklüğünde DepremCalifornia Depreminin Ardından Alaska: ABD'de 6,3 Büyüklüğünde DepremDünya

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Deprem Kandilli Rasathanesi Gaziantep AFAD Osmaniye
Son Güncelleme:
Gazeteci Ferit Demir Kalp Krizi Geçirdi Gazeteci Ferit Demir Kalp Krizi Geçirdi
TRT1 İddialı Diziye Final Kararı Aldı! Artık Ekranda Yer Almayacak TRT1 İddialı Diziye Final Kararı Aldı! Artık Ekranda Yer Almayacak
Börek Pişirirken Yufkaların Arasına Sürülmeliymiş! Çıtır Çıtır Oluyor Börek Pişirirken Yufkaların Arasına Sürülmeliymiş! Çıtır Çıtır Oluyor
Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor: İstanbul'da Akşam Saatlerine Dikkat! İstanbul'da Akşam Saatlerine Dikkat!