California Depreminin Ardından Alaska: ABD'de 6,3 Büyüklüğünde Deprem

ABD'de California'nın kuzey sahilleri açığında 5 Aralık'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından Alaska'da da deprem oldu. ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

California Depreminin Ardından Alaska: ABD'de 6,3 Büyüklüğünde Deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Adak kentinin 107 kilometre güneybatı açıkları olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 48 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

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Kaynak: AA

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