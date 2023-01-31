Gaziantep'te boş arazide ölü bulunan 6 yaşındaki çocuğun katil zanlısı 'anne'si tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boş arazide ölü bulunan 6 yaşındaki Aya Necim'in katil zanlısının annesi N.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te boş arazide ölü bulunan 6 yaşındaki çocuğun katil zanlısı 'anne'si tutuklandı

Gaziantep'te boş arazide ölü bulunan 6 yaşındaki Aya Necim'in annesi tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Gözaltına alınan anne sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu Aya Necim olduğu belirlendi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aya Necim'in cenazesi, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KATİL ZANLISI ANNE TUTUKLANDI

Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak anne N.C.'yi gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı anne N.C., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

Kaynak: İHA

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