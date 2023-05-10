Gaziantep’te AKP’liler CHP’li gençlere saldırdı: 3 yaralı

Gaziantep'te bir AVM önünde ayrı ayrı stand açarak seçim çalışmaları yürüten AKP ve CHP'li gençler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine pet şişe ve taş fırlattı. AKP’li 25-30 kişilik grup standın demirlerini sökerek CHP’li gençlere saldırdı. Kavgada CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Açıkgöz ile Şehitkamil ve Şahinbey ilçe gençlik kolları üyesi üç kişi darp edildi. Yaralılar 25 Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

"POLİS SEYİRCİ KALIYOR"

CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar konuyla ilgili olarak Cumhuriyet'ten Bekir Şahin'e yaptığı açıklamada Gazianteplileri sağduyuya davet ederek şunları söyledi:

“AKP bu tür girişimlerini daha önce birkaç kez yine sergiledi ama bizimkiler sağduyulu hareket ederek provokatör girişimlere alet olmadı. Bugün akşam saatlerinde bir AVM önünde hem bizim, hem de AKP’lilerin seçimle ilgili ayrı ayrı stantları vardı. Ancak AKP’liler seçim otobüslerindeki anonslar ve müziklerle bizimkilerini provake etme girişimleri oldu. Bu sırada 30 kişilik AKP’li gurup stantların demirlerini de sökerek bizim gençlere saldırıyor, çıkan bu kavgada bizim gençlerden üçü darp ediliyor. Şuan bu gençlerimiz hastanede tedavi altında. Polis olay yerinde olmasına rağmen bu kavgaya seyirci kalıyor. Bu sırada olay yerine gelen bir partilimiz havaya ateş açıyor ve kavga eden gençler ayrılıyor. Nasıl oluyor da bizim saldırı yaptığımızı söylüyorlar oysa 3 partilimiz yaralı ve hastanede tedavi altında.”

Olayın takipçisi olacaklarını, suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen il başkanı Neşet Uçar, Gazianteplileri sağduyulu olmaya böyle provokatör eylemlere pirim vermemelerini söyledi.

Öte yanda olayda kavganın sonlanması için havaya ateş açan CHP Şehitkâmil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar’ın ise polis karakolunda ifadesi alındığı öğrenildi.