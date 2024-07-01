Gaziantep uçağında panik anları: Ambulans sevk edildi

Gaziantep-Berlin seferini yapan uçakta pilotun mide rahatsızlığı geçirmesi üzerine uçak Antalya'ya acil iniş yaptı.

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Gaziantep uçağında panik anları: Ambulans sevk edildi

SunExpress'in Gaziantep'ten Berlin'e gerçekleştirdiği #XQ1766 seferini yapan TC-SPU tescilli Boeing B737-800 tipi uçakta acil bir durum yaşandı. Uçuş sırasında kaptan pilot mide rahatsızlığı yaşadı ve sağlık durumu ciddileşince, yardımcı pilot (FO) uçağın kontrolünü devraldı ve uçak Antalya'ya acil iniş yaptı.

Hava Sosyal Medya'nın X'ten (Twitter) paylaştığı bilgiye göre uçak Antalya'ya indikten sonra kaptan pilota ambulans ve sağlık ekipleri müdahale etti. Uçuşun geri kalanı ise başka bir kokpit ekibi ile gerçekleştirilecek.

Gaziantep uçağında panik anları: Ambulans sevk edildi - Resim : 1

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