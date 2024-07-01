Galatasaray'dan Batshuayi paylaşımı: Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı.

Galatasaray'dan Batshuayi paylaşımı: Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Son 2 sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi transfer ettiğini açıkladı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Sarı kırmızılılar, ilk duyrusunda Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gösteren bir video paylaştı. Galatasaray bu video ile Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin Szymanski için söylediği "Florya'nın kalbinden aldık" sözlerine gönderme yapıldı.

KAP AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir Futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir."

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