Gaziantep İslahiye'de depremin ardından oluşan göl nedeniyle alarma geçildi: Köyler boşaltıldı!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep'in İslahiye ilçesinde büyük yıkıma yol açarken, binlerce kişi yaşamını yitirdi.

İslahiye'de deprem sonrası kırsalda bulunan İdilli Mahallesi'nde iki dağdan kopan kaya ve toprak parçaları dere yatağını doldurdu. Dere yatağını dolduran kaya ve topraklar nedeniyle doğal göl oluştu.

ALARMA GEÇİLDİ

Gaziantep ve çevresinde iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle doğal gölün su seviyesi yükselirken, ilçede alarma geçildi. Göl çevresinde bulunan yaklaşık beş köy boşaltılarak, köylüler ilçedeki askeriye ve sağlam yurt binalarına yerleştirildi.

SU SEVİYESİ TAŞMA NOKTASINA GELDİ

Doğal gölet, bölgede gece boyunca devam eden şiddetli sağanak ve dolunun ardından su seviyesi taşma noktasına ulaşırken, bölgedeki yağışların Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem